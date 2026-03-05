Фидан и Рубио обсудили инцидент с иранской ракетой, сбитой над Турцией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим американским коллегой Марко Рубио.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецким СМИ дипломатические источники.

В ходе беседы была дана оценка последней ситуации в регионе, а также обсужден вопрос выпущенной из Ирана в сторону Турции баллистической ракеты, которая была нейтрализована в воздухе.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.