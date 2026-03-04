Дипломаты трех стран, включая посла Бразилии, эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сотрудники посольств Хорватии и Испании в Иране, включая посла Бразилии, а также представители дипломатических миссий были эвакуированы через государственный погранично-пропускной пункт "Астара".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, процесс эвакуации был осуществлен в соответствии с надлежащими процедурами и был обеспечен переход на азербайджанскую сторону в общей сложности 30 человек, представляющих посольства всех трех стран.

После регистрационных процедур эвакуируемые были благополучно отправлены в пункты назначения.

Процесс эвакуации на государственном ППП "Астара" продолжается бесперебойно, переход границы осуществляется в соответствии с определенными процедурами и под контролем соответствующих структур.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.