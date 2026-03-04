Более 200 граждан Азербайджана эвакуированы из города Джидда

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке осуществлена безопасная эвакуация граждан Азербайджана из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет "Boeing 787 Dreamliner", принадлежащий AZAL, уже совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Эвакуационным рейсом обеспечено возвращение в страну в общей сложности 209 граждан.

Отметим, что в ближайшие дни запланированы эвакуационные рейсы в Баку и из других направлений Ближнего Востока.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.