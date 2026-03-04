https://news.day.az/sport/1820021.html В Азербайджан приедет мастер кэндо Масанори Ясуэ Мастер кэндо из Японии Масанори Ясуэ проведет показательное выступление в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоится 7 марта в Crescent Mall. Его организует посольство Японии в Азербайджане при поддержке Ассоциации японских боевых искусств и культуры.
Показательные выступления начнутся в 16:00, вход для зрителей будет свободным.
Отметим, что кэндо является традиционным японским боевым искусством, основанным на техниках боя самураев. Этот вид единоборств направлен не только на развитие физической силы, но и на формирование моральных и духовных качеств спортсмена.
