Цена газа в Европе за день снизилась на 8%

Цена газа на бирже в Европе за день снизилась на 8%, до менее чем $600 за 1 тыс. куб. м, после скачка котировок вдвое в предыдущие несколько дней, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до около $599 за 1 тыс. куб. м, или 49,76 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне котировки подскакивали до $785 - максимума с января 2023 года.

Рост был главным образом вызван приостановкой государственной нефтегазовой компанией Катара - Qatar Energy - производства СПГ в связи с воздушными ударами Ирана. Позднее компания объявила форс-мажор по поставкам СПГ, а агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Катару потребуется не менее месяца, чтобы вернуться к прежним объемам производства. Катар - третий крупнейший экспортер СПГ в мире после США и Австралии. Его мощности производства СПГ составляют 77 млн тонн в год.

Кроме того, ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит больше 20% мировых поставок нефти и СПГ. Как заявил представитель ВМС Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Мохаммад Акбарзаде, уже около 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через пролив, были поражены ракетами и беспилотниками. По оценкам FT, поражены были не менее семи танкеров.