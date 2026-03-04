Испания согласилась помочь военным США

Испанские власти после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом согласились оказывать поддержку американским войскам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США", - сказала она.

Как ранее сообщил американский президент, Соединенные Штаты намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также заявил, что военные США могли бы использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида. Его заявления последовали за тем, как Испания выразила несогласие с военной операцией Соединенных Штатов и Израиля в Иране.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.