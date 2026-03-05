Израиль начал новую волну ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по военной инфраструктуре в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по военной инфраструктуре, принадлежащей иранскому правительству, на территории Тегерана. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре