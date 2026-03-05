Гороскоп на 5 марта

Сегодня гороскоп не дает оснований ожидать от окружающих порядка и дисциплины - это день своеволия и своемыслия. Звезды предупреждают, что любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. День также обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента. Гораздо уместнее будет найти с ним общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят его на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Овна к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Овен должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Телец

Сегодня в любых делах Тельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Телец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Тельца нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа призывают Близнецов задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если их более-менее устраивает то место под солнцем, которое они занимают, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Близнецы могут предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Рак

Сегодня Раку следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Рак может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Лев

Сегодня в руках Льва все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Лев настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Лев рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Дева

Сегодня замечательный день для всех Дев, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Деве шанс получить прибыль даже там, где она не ожидала. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Дева может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого она вложила немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Дева уже перестала надеяться на результат.

Весы

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Весов будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Весы к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем им просто не будет равных. Посвятив день планированию, Весы не пожалеют: сегодняшние идеи способны вывести их на новую высоту!

Скорпион

Сегодня Скорпиону лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Скорпиона мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Скорпиону сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Стрелец

Сегодня Стрелец имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Стрелец столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Козерог

Сегодня для Козерога наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Козерога, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Козерог сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Водолей

Сегодня, за что бы Водолей ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Водолею может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Водолею следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к их непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у них на пути. Недоброжелателям Рыб можно только посочувствовать: любые попытки поставить им палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Рыбы превратят палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.