Пентагон считает, что к операции против Ирана могут присоединиться другие страны

К американо-израильской операции против Ирана могут присоединиться и другие государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

"Думаю, есть подлинный потенциал эволюционного продвижения к какому-то объединению [стран, действующих против Ирана в рамках нынешней американо-израильской операции]. Что отражает широкий консенсус, заключающийся в том, что исламская республика представляет собой ядовитую угрозу", - сказал он.

"Это не просто угроза. Страны готовы предпринимать против нее действия. Посмотрите на [Персидский] залив. Да, израильтяне вовлечены. Но страны [Персидского] залива тоже вовлечены", - сказал заместитель главы Пентагона.

"Мы ясно видим, что исламская республика готова наносить удары по широкому кругу стран, - полагает Колби. - Не только на Ближнем Востоке, но и, потенциально, в НАТО". Вместе с тем, он обошел просьбу уточнить, может ли НАТО в ситуации вокруг Ирана задействовать статью 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. Эта статья закрепляет принцип коллективной обороны блока.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.