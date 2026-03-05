Если бы мы не начали военную операцию против Ирана первыми, они сделали бы это против Израиля.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме.

"Если бы мы не сделали это первыми, они сделали бы это против Израиля и попытались бы нанести удар по нам, если бы это было возможно", - сказал он.

Трамп отметил, что оценивает действия Соединенных Штатов против Ирана на 15 баллов из 10: "Кто-то спросил: "По шкале от 1 до 10 как бы вы это оценили?" Я ответил - примерно на 15", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас США находятся в очень сильной позиции. "Их руководство стремительно исчезает. Каждый, кто, кажется, хочет стать лидером, в итоге оказывается мертв", - заявил Трамп.

Он также признал, что война, вероятно, вызовет "небольшую паузу" в снижении цен и росте рынков.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.