Если бы мы не сделали это первыми, они сделали бы это против Израиля

Если бы мы не начали военную операцию против Ирана первыми, они сделали бы это против Израиля.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме. 

"Если бы мы не сделали это первыми, они сделали бы это против Израиля и попытались бы нанести удар по нам, если бы это было возможно", - сказал он. 

Трамп отметил, что оценивает действия Соединенных Штатов против Ирана на 15 баллов из 10: "Кто-то спросил: "По шкале от 1 до 10 как бы вы это оценили?" Я ответил - примерно на 15", - сказал Трамп.

По его словам, сейчас США находятся в очень сильной позиции. "Их руководство стремительно исчезает. Каждый, кто, кажется, хочет стать лидером, в итоге оказывается мертв", - заявил Трамп.

Он также признал, что война, вероятно, вызовет "небольшую паузу" в снижении цен и росте рынков.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана. 