КСИР заявил об ударах по зданию Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион

Иран нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники КСИР пересекли американскую систему THAAD и нанесли удары по зданию Министерства обороны и аэропорту Бен-Гурион", - говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.