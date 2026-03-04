Азербайджан и Казахстан предлагают Совету мира практический опыт.

Об этом в беседе с Day.Az заявил докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-Фараби, политический ученый Цао Кэсянь.

"Активное участие Азербайджана и Казахстана в Совете мира отражает чувство ответственности средних держав в системе глобального управления. Саммит, состоявшийся 19 февраля в Вашингтоне, предоставил обеим странам важную платформу для прямого участия в формировании повестки дня. Азербайджан привнесет практический опыт посредничества в конфликтах Южного Кавказа и послевоенного восстановления, тогда как Казахстан сможет представить результаты многолетней приверженности страны многосторонней дипломатии и инициативам в области ядерного разоружения. Участие лидеров обеих стран способствует включению темы "региональной стабильности" в более широкий глобальный дискурс о мире. С точки зрения китайских исследователей, подобный опытно-ориентированный вклад имеет прикладное значение для совершенствования повестки Совета. В целом их вклад заключается в трансформации "мира" из абстрактной концепции в реализуемые политические траектории", - сказал он.

По его словам, присоединение государств данного типа придает Совету мира более многообразную и прагматичную региональную перспективу. Они не относятся к традиционным великим державам и не являются пассивными последователями чужой повестки, а выступают в роли "мостовых государств", обладающих самостоятельной внешнеполитической практикой.

"Возрастающее внимание международного сообщества к голосам Центральной Азии и Южного Кавказа обусловлено тем, что эти регионы находятся в ключевой точке геополитической трансформации и перестройки глобальных коммуникационных коридоров. Посредством саммитного механизма они способны напрямую вносить свои региональные озабоченности в глобальный диалог по вопросам безопасности. Для Совета это означает снижение риска доминирования повестки узким кругом крупных держав, что, в свою очередь, повышает представительность института и его практическую релевантность", - сказал эксперт.

Кэсянь подчеркнул, что с точки зрения региональной стабильности Баку накопил значительный опыт в сфере послевоенного восстановления и трансграничного транспортного сотрудничества, тогда как Астана располагает длительной практикой в области многостороннего посредничества, нераспространения ядерного оружия и мер доверия.

"В рамках целостной цепочки "предотвращение конфликтов - диалоговые механизмы - экономическое восстановление" обе стороны способны сформировать взаимодополняющую модель взаимодействия. Так, Азербайджан в большей степени акцентирует внимание на безопасности и связанности Южного Кавказа, тогда как Казахстан делает упор на институционализированное сотрудничество в Центральной Азии. В контексте Совета мира подобное разделение функций способствует развитию межрегиональной координации. Не менее важно и то, что обе страны подчеркивают равную значимость развития и безопасности. Такая модель взаимодействия позволяет переводить вопросы региональной стабильности в плоскость конкретных проектов устойчивого развития", - добавил Цао Кэсянь.

По мнению эксперта, это можно интерпретировать следующим образом: посредством участия в Совете мира и вашингтонском саммите обе страны целенаправленно формируют международный образ "конструктивных акторов".

"Они не ограничиваются декларацией позиций, но и предлагают практический опыт и политические рекомендации. Сам факт такого участия повышает их международную видимость и дискурсивное влияние. Одновременно обе стороны подчеркивают приоритет диалога над конфронтацией в урегулировании разногласий, что в высокой степени соответствует текущим глобальным ожиданиям в сфере мирного управления. В долгосрочной перспективе это способствует накоплению институционального доверия Азербайджана и Казахстана в международной системе. Они постепенно позиционируют себя в качестве значимых сторонников мирного разрешения конфликтов", - сказал он.

Али Гасымов