Цены и размеры пучков зелени - кинзы, укропа, сельдерея и других приправ - снова вызывают споры. Покупатели жалуются, что зелень поступает на рынок в больших пучках, а продавцы делят их на меньшие и продают дороже.

Как сообщает Day.Az, фермеры объясняют, что рост цен во многом связан с посредниками. Торговцы, покупающие пучки у хозяйств по 20-30 гяпиков, делят их на 2-3 части и предлагают на рынке по 40-50 гяпиков. Фермеры также отмечают, что затраты на посевы высоки - один гектар обходится в 600-700 манатов, но продукцию часто приходится продавать даже ниже себестоимости.

Предприниматели из регионов добавляют, что когда урожай небольшой, цены растут. Сейчас некоторые виды зелени продаются с хозяйств по 14-20 гяпиков, а на рынках столицы цена значительно выше.

Продавцы утверждают, что пучки специально не уменьшают. Обычно зелень закупается килограммами, а для удобства покупателей делится на более мелкие пучки. Рост цен они связывают главным образом с транспортными и арендными расходами.

В итоге на цену зелени влияют и затраты на производство, и посредники, и рыночная конъюнктура, поэтому покупателям приходится довольствоваться меньшими пучками.