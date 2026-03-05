Число пострадавших в Иране превысило 6 тысяч

Число пострадавших в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану на данный момент превысило 6 тысяч человек.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга глава Организации скорой помощи Ирана Джафар Миадфар.

По его словам, в настоящее время в больницах проходят лечение около 2 500 человек.

Миадфар отметил, что среди сотрудников скорой помощи один человек погиб, еще 27 получили ранения.

Представитель организации также сообщил, что за последние дни ударам подверглись 11 больниц и 6 центров скорой помощи.

Отметим, что накануне сообщалось, что число погибших в результате военных авиаударов в Иране достигло 1 045 человек.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.