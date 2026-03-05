Азербайджан и Великобритания обсудили расширение сотрудничества в сфере ИИ

Обсуждено расширение сотрудничества в сфере ИИ и инфраструктурных проектов между Азербайджаном и Великобританией.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"Мы провели встречу с министром по торговле Великобритании сэром Крисом Брайантом.

В ходе встречи мы обсудили дальнейшее укрепление существующего стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией, а также возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровых технологий.

Мы пригласили британских инвесторов принять участие в создании центров обработки данных по искусственному интеллекту в Азербайджане", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что в то же время состоялся обмен мнениями относительно возможностей инвестиционной, инженерной и финансовой поддержки со стороны Великобритании в реализации крупных инфраструктурных проектов в сферах метро, железнодорожного, морского и воздушного транспорта, а также телекоммуникаций.