В США оценили траты на войну в Иране

Стоимость военной операции США против Ирана, по оценкам Пентагона, может составлять $1 млрд в день. Об этом сообщила в соцсети Х журналистка The Atlantic Нэнси Юсеф со ссылкой на представителя конгресса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно предварительным подсчетам министерства войны США, каждый день войны в Иране обходится бюджету в 1 миллиард долларов", - написала она.

По оценке информационного агентства Anadolou, за первые 24 часа операции "Эпическая ярость" США могли потратить примерно $779 млн. Предварительное наращивание военной мощи, включая передислокацию авиации, развертывание более десятка военно-морских судов и мобилизацию региональных сил, обошлось дополнительно в $630 млн.

Согласно данным Центра новой американской безопасности, содержание авианосной ударной группы, такой как USS Gerald R Ford, обходится примерно в $6,5 млн в день.

Ранее мы сообщали, что США запланировали на операцию в Иране как минимум 100 дней.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.