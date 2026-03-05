Иран пригрозил США

Центральный штаб ВС Ирана выступил с жестким предупреждением в адрес США.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь штаба заявил, что продолжение "провокаций и обмана" со стороны Вашингтона может привести к уничтожению военной и экономической инфраструктуры региона.

Также представитель штаба сообщил об уничтожении 10 дронов Hermes и MQ-9.

Утверждается также, что в ходе морской операции ВМС КСИР был уничтожен радар системы раннего обнаружения FPS-132.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.