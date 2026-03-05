Ожидаются большие льготы для работников этой сферы

Административный и педагогический персонал, работающий на всех уровнях системы образования, сможет воспользоваться картами "Təhsil Plus".

Как сообщает Day.Az, работники сферы образования смогут использовать эту карту одновременно как банковскую карту, зарплатную карту, а также как пропуск для входа и выхода из учреждения, где они работают.

Пользователи смогут получать кешбэк: 10% при QR-оплате через BakıKart в общественном транспорте, 5% - в кинотеатрах, а также 2% - на автозаправках, в кафе и ресторанах.

Карта "Təhsil Plus", предназначенная для учителей, охватит около 450 тысяч работников образования. Уже 10 учителям, показавшим высокие результаты на сертификационном экзамене, были вручены карты "Təhsil Plus".

При этом точные сроки, когда карта станет доступна для всех учителей, пока не уточняются.

Что касается карты "Tələbə Plus", сообщается, что ею уже пользуются около 160 тысяч студентов. В будущем планируется предоставить студентам 10-процентную скидку на общественный транспорт при оплате с помощью этой карты.