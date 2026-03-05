SOCAR Balkan достигла значительного прогресса в проектах газификации Болгарии и Албании

Юго‑Восточная Европа и Балканы остаются одним из ключевых направлений стратегического развития государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Trend глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров.

"В 2025 году мы продолжили работу в сфере поставок газа и трансграничной транспортировки, а также в направлении развития проектов газораспределительных сетей, поставок сырой нефти и углубления присутствия на внутреннем рынке нефтепродуктов, в сфере возобновляемой энергетики и производства электроэнергии на газе", - отметил он.

Говоря о конкретных проектах, М. Гейдаров сообщил, что совместно с партнером - Asarel Group - SOCAR выполнила работы по предварительному проектированию и подготовке проектной документации (Front End Engineering Design - FEED) для проекта строительства газораспределительной сети в болгарском городе Панагюриште.

"Результаты требуют дальнейшего анализа и оценки. На этом будут сосредоточены наши совместные усилия в 2026 году", - добавил он.

Кроме того, М. Гейдаров подчеркнул, что в 2025 году был достигнут успех в рамках проекта гибридной газификации, который предусматривает поставку сжатого природного газа (CNG) в регионы, которые не связаны с сетью Bulgartransgaz.

"Мы поставили газ 46 промышленным и 5 социальным потребителям, включая мечеть и церковь в провинции Русе. Общий объем поставленного газа составил почти 80 миллионов кубометров в 2025 году", - добавил он.

Что касается деятельности SOCAR на рынке нефтепродуктов в Болгарии, М. Гейдаров отметил, что компания пока оценивает коммерческие возможности и перспективы в рамках начальных пилотных поставок: "Необходимо учитывать сложность выхода на рынок, где доминирует традиционный поставщик. Однако мы видим множество преимуществ в продолжении усилий по расширению", - сказал он.

Далее М. Гейдаров отметил, что совокупный объем поставок газа Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) и SOCAR в Болгарию в 2025 году составил чуть менее 2 млрд кубометров, что сопоставимо с объемом 2024 года: "Прогнозы на этот и следующий годы зависят от спроса на рынке Болгарии и нашего регионального газового портфеля".

Говоря о деятельности SOCAR в Албании, М. Гейдаров напомнил, что компания представила пилотный проект газификации "NUR" на общественных слушаниях в городе Корча в присутствии премьер‑министра Албании Эди Рамы и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

"Мы начали работы по FEED с целью получения окончательных результатов к концу этого года. Параллельно SOCAR Gas Albania проводит все необходимые технические и коммерческие исследования, чтобы проверить возможность досрочной поставки сжатого природного газа в Корчу до строительства газораспределительной сети в городе. Мы рассчитываем на начало коммерческих поставок к концу 2026 года. Проект Соглашения с Правительством Принимающей Страны (Host Government Agreement) уже разработан, будут предприняты дальнейшие шаги для его реализации", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном расширении проектов газификации SOCAR на другие регионы Албании, М. Гейдаров уточнил, что на начальном этапе проекта это не предусматривается, но компания не исключает возможности выхода на другие локации вблизи города Корча на последующих этапах.