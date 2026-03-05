Над Саудовской Аравией перехвачены крылатые ракеты

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили три крылатые ракеты в небе над центральной частью страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии.

"Три крылатые ракеты были перехвачены и уничтожены в небе над городом Аль-Хардж", - отметили в министерстве.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.