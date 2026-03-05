Астрономы впервые обнаружили плотную систему из четырех звезд

Международная группа астрономов с помощью космической обсерватории TESS обнаружила уникальную звездную систему, которая состоит сразу из четырех светил. Причем они находятся в плотной формации, которую раньше ученые не наблюдали. Это открывает новые особенности в звездной эволюции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, авторы исследования изначально искали в данных TESS сигнатуры тройных звезд. Их внимание привлекла система TIC 120362137. В ней яркость объекта менялась каждый полтора дня, что указывало на его двойную природу. Затем обнаружилось, что есть еще один период смены яркости - 26 дней. Это указало на третий объект в составе светила. Дополнительные наблюдения выявили, что такая тройная система не объясняет сполна колебания яркости - для этого должно присутствовать четвертое тело.

TESS вела наблюдения за TIC 120362137 с 2019 по 2024 год, и это помогло обнаружить четвертую звезду, которая вращается вокруг первых трех с периодом 1045,5 суток. При этом три внутренние звезды вращаются друг вокруг друга в пределах условной орбиты Меркурия, то есть очень близки. Эти три объекта больше и горячее Солнца, а четвертая звезда подобна ему. Такая конфигурация делает TIC 120362137 самой плотной четырехзвездной системой, которую когда-либо находили астрономы.

Само по себе присутствие нескольких звезд в системе - не редкость. Светила образуются из-за коллапса массивных газопылевых облаков. И нередко у такого "схлопывания" не один центр концентрации. Тогда формируются двойные, тройные более экзотические системы. Однако они крайне неустойчивы и обычно быстро разрушаются из-за гравитационного взаимодействия - либо поглощают друг друга, либо выбрасываются в межзвездное пространство.

Чтобы понять дальнейшую судьбу TIC 120362137, ученые провели моделирование. Оно показало, что примерно через 300 миллионов лет в ней начнется процесс слияния. Внутренние звезды столкнутся, оставив после себя белого карлика, потом четвертая звезда погибнет естественным путем, тоже оставив белого карлика. Таким образом, сложная четырехзвездная система станет парой белых карликов.