Сегодня многие, глядя в зеркало, испытывают тихое противоречие между тем, каким они хотят видеть свое тело, и тем, как оно выглядит на самом деле. Образ "идеального тела", который транслируют социальные сети, подталкивает некоторых к быстрым и легким способам - например, к инъекциям для похудения. Но у каждого такого "короткого пути" есть своя скрытая цена.

Как сообщает Day.Az, инъекции для похудения на самом деле являются синтетическими аналогами гормона GLP-1, который естественным образом вырабатывается в кишечнике. Они усиливают сигнал насыщения в мозге, снижают аппетит и замедляют опорожнение желудка, создавая длительное ощущение сытости. В результате происходит снижение веса. Эти препараты в некоторых случаях также применяются при инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и жировом гепатозе.

Замедленное опорожнение желудка снижает скорость прохождения пищи в кишечник, благодаря чему человек дольше остается сытым. Однако специалисты предупреждают: полагаться только на препараты без изменения образа жизни не является долгосрочным решением. Например, за 3-6 месяцев можно потерять 10-15 кг, но после прекращения приема препаратам высока вероятность возвращения веса. Важный вопрос здесь - состав потерянного веса: произошло ли снижение жировой массы или мышечной? Ведь потеря мышечной массы особенно опасна для здоровья у людей старше 40 лет.

Как и у всех лекарств, у этих препаратов есть противопоказания и побочные эффекты. Их не рекомендуется применять при медуллярной карциноме щитовидной железы, остром панкреатите, желчнокаменной болезни и при повышении некоторых лабораторных показателей. Наиболее частые побочные эффекты - тошнота, головная боль, диарея и слабость. Необходимо учитывать и потенциальные риски длительного применения.

Поэтому инъекции для похудения должны применяться только по назначению врача и под регулярным медицинским контролем. Здоровый и устойчивый результат возможен лишь при правильном питании и изменении образа жизни. Не стоит забывать, что истинная цель - не просто потеря веса, а сохранение здоровья.