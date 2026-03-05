В Иране отрицают запуск ракеты в направлении Турции

В сторону территории Турции ракеты не запускались.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооружённых сил Ирана.

"Армия Ирана с уважением относится к суверенитету Турции", - подчёркивается в заявлении.

Отметим, накануне принадлежащая Ирану баллистическая ракета была обезврежена в воздушном пространстве Турции.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.