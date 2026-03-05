Азербайджан отправил в Армению нефтепродукты и российские удобрения

Поставка нефтепродуктов и российских удобрений из Азербайджана в Армению продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отправлен 31 вагон с 1984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений в направлении станции Бёюк-Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Российские удобрения направляются в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Напомним, что 25 февраля в рамках поставок топливных продуктов из Азербайджана в Армению была направлена очередная партия топлива. Так, по железной дороге в Армению было поставлено 4500 тонн дизельного топлива.

Отметим, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.