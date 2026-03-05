https://news.day.az/sport/1820105.html В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут матчи 16-го тура Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин пройдут матчи 16-го тура. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игровой день откроет встреча женских команд "Гянджа" и UNEC. Матч пройдет в Гянджинском дворце спорта и начнется в 14:00.
Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин пройдут матчи 16-го тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игровой день откроет встреча женских команд "Гянджа" и UNEC. Матч пройдет в Гянджинском дворце спорта и начнется в 14:00.
Затем во дворце спорта Федерации волейбола Азербайджана "Гянджляр" встретится с командой "Национальная авиационная академия". Игра начнется в 17:00.
В мужском турнире в это же время - 17:00 - в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям пройдет матч между "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал".
Отметим, что матчи 16-го тура завершатся 6 марта.
