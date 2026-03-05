Азербайджан - одна из немногих стран, сохраняющих баланс в фискальной политике.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра страны Самир Шарифов на форуме на тему "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных", проходящем в Баку.

"В результате проведенных реформ и реализованных программ обеспечена макроэкономическая стабильность и фискальная устойчивость, совершенствуется фискальное администрирование, значительно укрепилось финансовое положение страны, повысилась инвестиционная привлекательность. Одним словом, для устойчивости к шокам и качественного экономического роста укреплена финансово-институциональная база", - отметил он.

По словам Самира Шарифова, рост неопределенности в мировой экономике, фрагментация и торговый протекционизм, ускорение технологических и энергетических трансформаций создают новые вызовы для будущего социально-экономического развития Азербайджана.

Как отметил заместитель премьер-министра, адекватно оценив серьезность этих вызовов, одной из тем сегодняшнего форума станет определение вклада налоговой системы в формирование институционального потенциала и управленческого опыта страны.

"Мировые процессы усложняют принятие экономических решений. Растущая неопределенность в глобальной экономике и возрастающие риски создают новые вызовы для государств. Мы формируем нашу экономическую политику, учитывая реальные воздействия, а не изолированно от глобальных процессов. Последние события в мировой экономике показывают, что макроэкономическая стабильность не формируется сама по себе. Многие страны сталкиваются с инфляцией, в то время как Азербайджан проводит сбалансированную политику. Изменения в нефтегазовом секторе тщательно оцениваются. Снижение добычи и резкие колебания цен - это реалии сегодняшнего дня. Эти изменения требуют более гибкой реакции. Азербайджан входит в число редких стран, сохраняющих баланс в фискальной политике", - сказал он.