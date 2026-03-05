https://news.day.az/society/1820119.html Тяжелое ДТП у мечети Биби-Эйбат - ВИДЕО 3 марта на Приморском шоссе в Сабаильском районе Баку, напротив мечети Биби-Эйбат, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Отмечается, что столкнулись автомобиль и мотоцикл, следовавший в сторону круга "Локбатан".
Тяжелое ДТП у мечети Биби-Эйбат - ВИДЕО
3 марта на Приморском шоссе в Сабаильском районе Баку, напротив мечети Биби-Эйбат, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что столкнулись автомобиль и мотоцикл, следовавший в сторону круга "Локбатан".
