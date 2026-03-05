Какой будет погода завтра?

6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами, в целом погода пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 6 градусов, днем - от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем - от 12 до 17 градусов тепла, в горах ночью ожидается мороз от −5 до −10 градусов, днем - от −3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az