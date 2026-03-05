Выросло число пострадавших в результате ударов иранских дронов по Нахчывану

14:45

В результате атак иранских дронов пострадавшие в Международном аэропорту Нахчывана были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние находится под наблюдением врачей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана.

"Житель поселка Нехрем Бабекского района Асад Джафаров, 1998 года рождения, во время выполнения трудовых обязанностей в аэропорту получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате воздействия взрывной волны. В связи с этим у него наблюдаются определенные проблемы со слухом. Пострадавшему оказана первичная медицинская помощь, в настоящее время проводятся медицинские обследования для оценки его состояния.

Житель Джульфинского района Мехди Аскеров, 1996 года рождения, также получил травмы в ходе инцидента. У него зафиксировано ранение в области плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и проведены необходимые лечебные мероприятия. В настоящее время лечение продолжается.

Жительница города Нахчыван Рейхана Велиева, 1986 года рождения, в результате воздействия взрывной волны получила закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. В настоящее время ее лечение продолжается.

Житель города Нахчыван Зульфугар Зульфугарлы, 1996 года рождения, в результате взрыва получил тупую травму задней поверхности грудной клетки. Ему оказана медицинская помощь, лечение продолжается.

По информации врачей, состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет. Медицинские учреждения принимают необходимые меры, состояние пациентов находится под контролем.

Общественности рекомендуется доверять только информации, распространяемой официальными источниками", - говорится в заявлении.

14:16

В связи с атакой иранских дронов на Нахчыван в Министерство здравоохранения Нахчывана поступили обращения от четырех человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня журналистам заявил заведующий отделением скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики Сахиб Абузеров.

По его словам, пострадавшим оказана первичная медицинская помощь, их состояние стабильное.

"У двоих диагностирована черепно-мозговая травма, у еще двоих - тупая травма в области спины. В настоящее время все они размещены в соответствующих отделениях, их лечение продолжается", - отметил он.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены несколько гражданских лиц.