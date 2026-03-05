Посол Великобритании осудил удар Ирана по территории Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд осудил удар Ирана по нахчыванскому аэропорту.

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Сегодняшний удар двух иранских дронов по Нахчывану является совершенно неприемлемым. Великобритания решительно осуждает любые действия, представляющие угрозу безопасности Азербайджана. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими. Посольство внимательно следит за происходящим", - написал Олд.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.