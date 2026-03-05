Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center - ФОТО
4 марта Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Педиатрический центр Leyla Medical Center, действующего в рамках Referans Medical Group.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время посещения гости навестили детей, проходящих лечение в дневном стационаре центра, поинтересовались их здоровьем и процессом лечения.
Лейла Алиева и Арзу Алиева, проведя теплую беседу с детьми, порадовали их различными подарками.
Отметим, что Педиатрический центр предоставляет современные медицинские услуги, направленные на защиту детского здоровья и их лечение, здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы маленькие пациенты получали лечение в комфортной и безопасной обстановке.
