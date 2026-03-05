Азербайджан и Турция осудили неприемлимые атаки Ирана

5 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи с ракетной атакой со стороны Исламской Республики Иран в направлении Турции, произошедшей накануне, а также сегодняшней атакой дронов против Азербайджанской Республики. Было подчеркнуто, что подобные атаки являются неприемлемыми.

Отмечалось, что эти нападения противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

В ходе разговора также было отмечено, что для обеспечения безопасности полетов рейсы в Нахчыван временно будут выполняться через аэропорт Игдыра.

Министры подчеркнули важность продолжения координации, вытекающей из стратегического союзничества между двумя странами.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.