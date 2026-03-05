https://news.day.az/world/1820265.html Пашинян третий раз за неделю собрал Совбез Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в регионе. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. На заседании принимали участие президент страны Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян и другие официальные лица.
