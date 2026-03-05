https://news.day.az/officialchronicle/1820222.html Президент Ильхам Алиев: Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком». Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату Люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют. Пусть они не испытывают нашу силу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. "Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разили голову "Железным кулаком".
Президент Ильхам Алиев: Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову «Железным кулаком». Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату
Люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют. Пусть они не испытывают нашу силу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
"Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", - подчеркнул глава государства.
