с кем и как воюют иранские циники?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о террористической атаке Ирана против Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодняшнее небо над Нахчываном принесло не солнце, а тень иранского дрона. И эта железная птица летела не на поиски радаров или укреплённых дотов. Она целилась в самое беззащитное - в школу.

Только вдумайтесь в этот цинизм! Те, кто величает себя "защитниками веры" и "великими стратегами", на деле воюют с первоклашками. В их прицелах не вражеская армия, а неровные каракули в школьных тетрадках и звонкий смех на переменах.

Бить по школам - значит расписаться в собственной трусости. Воевать с настоящей военной силой - например, с авианосцами в Персидском заливе - дело хлопотное. Там ведь могут ответить. Да так, что от всей бравады останется только пыль на тюрбане. Куда "проще" направлять металл на детей.

Это ведь не стратегия и не защита интересов. Это геополитический абьюз - когда амбиции размером с Эверест, а смелости хватает лишь на то, чтобы терроризировать мирное население.

Настоящая сила - когда тебя уважают и боятся равные, а не когда от звука снарядов дети прячутся под парты.

Нахчыван выстоит. Дети снова пойдут на уроки. А позорное клеймо преступника навсегда останется на тех, кто нажал на кнопку.