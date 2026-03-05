Израиль осудил удар Ирана по Азербайджану

Официальный Тель-Авив осудил атаки иранских дронов на Нахчыван.

Как передает Day.Az, об этом заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель сообщила на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, "Иран нанес удар беспилотными летательными аппаратами по гражданскому аэропорту соседней страны", что уже свидетельствует о "сброшенной маске".

Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметила, что Тегеран распространяет хаос.

"Иран не остановится, пока его не остановит мир", - подчеркнула Хаскель.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.