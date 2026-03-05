Турция и впредь будет продолжать стоять рядом с Азербайджаном - МИД
Турция и впредь будет продолжать стоять рядом с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции в связи с атакой иранских дронов по Нахчывану.
"Мы решительно осуждаем атаки беспилотников, совершенные сегодня (5 марта) против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения атак, направленных против третьих стран в регионе и увеличивающих риск расширения конфликта.
Турция, как и всегда, и впредь будет продолжать стоять рядом с Азербайджаном", - говорится в заявлении.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре