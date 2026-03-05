Джейхун Байрамов выразил решительный протест Аббасу Арагчи

5 марта 2026 года министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов решительно осудил атаки беспилотников, совершенные Ираном по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, и выразил решительный протест в связи с этими атаками.

Он подчеркнул, что данные атаки на территорию Азербайджана противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Иранский министр выразил обеспокоенность в связи с атаками беспилотников на территорию Нахчыванской Автономной Республики. Он сообщил, что иранская сторона и военные начали расследование данного инцидента, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданским лицам.

Азербайджанская сторона довела до сведения, что ожидает извинений со стороны Ирана за данную атаку, предоставления разъяснений по результатам расследования в кратчайшие сроки, а также принятия необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.