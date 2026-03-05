Глава МИД Пакистана выразил глубокую обеспокоенность атакой беспилотников на Азербайджан

5 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Исхак Дар позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора пакистанская сторона выразила глубокую обеспокоенность в связи с атакой беспилотников на Азербайджан.

Было отмечено, что подобные действия, которые могут привести к широкой эскалации в регионе, являются неприемлемыми.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает в кратчайшие сроки разъяснений и соответствующих объяснений со стороны Ирана.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и Пакистана.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.