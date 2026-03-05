https://news.day.az/officialchronicle/1820288.html Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 5 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
