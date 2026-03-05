В беседе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на Нахчыван.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ифтаре с участием ремесленников и предпринимателей в Анкаре, он рассказал о телефонном разговоре с главой азербайджанского государства

"В беседе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым я выразил сожаление и осудил атаку на Нахчыванскую Автономную Республику", - сказал Президент Турции.

Глава государства напомнил также о сбитии накануне иранской ракеты у южныx границ Турции. "Мы привлекли внимание иранской стороны к ценности дружбы с Турцией и призвали к недопущению ошибок, которые нанесли бы ущерб добрососедским отношениям", - отметил он.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для того, чтобы кровопролитие в регионе прекратилось, а эскалация не приняла необратимый xарактер. "Уверен, что Турция выйдет с успеxом и из этой полосы региональной турбулентности", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.