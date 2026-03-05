Стало известно, по каким статьям возбуждено уголовное дело из-за атаки иранских дронов по Нахчывану

Как сообщалось ранее, в Нахчыване возбуждено уголовное дело в связи с атакой дрона на гражданскую инфраструктуру.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении Генеральной прокуратуры.

"5 марта с территории Исламской Республики Иран с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных дистанционно управляемыми взрывными боевыми частями, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие", - говорится в сообщении.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.