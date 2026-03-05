Внутренние и международные рейсы в аэропорту Нахчывана временно приостановлены

В связи со сложившейся ситуацией внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нахчывана.

"Ситуация оперативно оценивается, ведется координация с соответствующими ведомствами.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности по мере ее поступления", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в связи с последними событиями все рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, запланированные на 5 марта 2026 года, отменены.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.