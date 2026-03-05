Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности

5 марта под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на заседании.

Новость обновляется 