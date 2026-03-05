https://news.day.az/officialchronicle/1820209.html Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности - ФОТО 5 марта под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на заседании. Новость обновляется
