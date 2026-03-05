Посол Франции осудила атаку иранских дронов по Нахчывану

Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут осудила атаку иранских дронов по Нахчывану.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в X.

"Атаки дронов, осуществленные Ираном сегодня в дневные часы против Нахчывана, являются неприемлемым шагом против безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Я решительно осуждаю это действие, подрывающее региональную стабильность и нарушающее международное право.

Мои мысли и солидарность - с населением, пострадавшим в результате этого инцидента, особенно с четырьмя ранеными. Желаю им скорейшего выздоровления", - написала она.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.