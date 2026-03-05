Глава МИД Украины осудил атаку иранских дронов по Нахчывану

Украина осудила атаку иранских дронов по Нахчывану.

Как передает Day.Az, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в X.

"Мы осуждаем удар Ирана по Азербайджану, который последовал за его безрассудными атаками на страны Ближнего Востока и Европы", - написал он.

Глава МИД отметил, что нападение Ирана на Азербайджан в очередной раз демонстрирует, что "режим в Тегеране представляет собой глобальную, а не региональную угрозу".

"Необходимо объединить все международные усилия для нейтрализации угроз, исходящих от иранского режима, предоставления иранскому народу возможности вернуться к нормальной жизни и восстановления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", - написал министр.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.