Кувейт осудил удары Ирана по Турции и Азербайджану

Министерство иностранных дел Кувейта выразило решительное осуждение ударов Исламской Республики Иран по Турции и Азербайджану.

Как передает Day.Az, в заявлении ведомства подчеркивается, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и Устава ООН.

Кувейт также подтвердил полную солидарность с Турцией и Азербайджаном, выразив поддержку всем мерам, предпринимаемым этими странами для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.