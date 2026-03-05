Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили атаку иранских дронов по Нахчывану

5 марта министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили позвонила министру иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора министры обсудили ситуацию, возникшую в результате атак дронов со стороны Ирана против нашей страны.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал свою коллегу об атаках дронов, совершенных 5 марта Ираном по территории Нахчыванской Автономной Республики.

В результате был поврежден терминал аэропорта Нахчывана, а также пострадали гражданские лица. Кроме того, один из беспилотников упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что данная атака на территорию Азербайджанской Республики противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Было отмечено, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность по поводу произошедшего, предоставить соответствующие объяснения и принять необходимые срочные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выразила обеспокоенность произошедшим и подчеркнула важность сохранения стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.