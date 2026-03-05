Стало известно о состоянии одной из пострадавших при атаке иранских дронов по Нахчывану

Установлена личность одного из пострадавших в результате атак дронов, совершенных 5 марта в дневные часы с территории Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Больнице Нахчыванской Автономной Республики.

"Одной из пострадавших является Рейхана Велиева, 1986 года рождения. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести. Лечение продолжается в медицинском учреждении", - отметили в больнице.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены двое гражданских лиц.