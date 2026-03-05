https://news.day.az/world/1820175.html Крупнейший контейнерный перевозчик приостановил прием грузов в ряд портов Ближнего Востока Компания Maersk Operations временно приостанавливает прием заказов на перевозку грузов в ряд портов Ближнего Востока. Как передает Day.Az, сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что ограничение касается перевозок в ОАЭ, Оман (кроме порта Салала), Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и в саудовские порты Даммам и Джубайль.
Отмечается, что ограничение касается перевозок в ОАЭ, Оман (кроме порта Салала), Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и в саудовские порты Даммам и Джубайль. Исключение сделают для продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, временно прекращен прием опасных грузов в Израиль и из Израиля.
